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Çubuk’ta depo yangını

- Sebze ve meyve kasaların depolandığı kapalı alanda çıkan yangın, 2 saat süren müdahale sonrası söndürüldü

Çubuk’ta depo yangını

ANKARA (AA) - Ankara’nın Çubuk ilçesinde sebze ve meyve kasalarının bulundurulduğu depoda meydana gelen yangın, hasara yol açtı.

Güldarpı Mahallesi Ortayol mevkisinde İzzet ve Ali Erdemir'in sahibi olduğu sebze komisyon evine ait sebze ve meyve kasalarının depolandığı yaklaşık 3 bin metrekare kapalı alana sahip depoda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yoldan geçtiği sırada gören İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Çam’ın ihbarı üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi, yangına müdahale etti.

Ekipler, yangının çevredeki ahır ve binalara sıçraması tehlikesi nedeniyle vatandaşları çevre binalardan tahliye etti. Tedbir olarak BEDAŞ ekipleri sokağın elektriğini keserken, polis de çevrede güvenlik önlemi aldı. Ayrıca bir ambulans ve iş makinaları da olay yerinde hazır bekletildi.

Yaklaşık 2 saat müdahale sonucu kontrol altına alınan yangında depo tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan olay yerini ziyaret eden Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan da yetkililerden bilgi aldı, depo sahiplerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

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