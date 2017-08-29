Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Fener hora feneri Şarköy
Korsan servis uyarısı
Korsan servis uyarısı
Borsa rekor kırdı
Borsa rekor kırdı
Endeks yüzde 0,76 arttı
Endeks yüzde 0,76 arttı
Tatil öncesi dikkat!..
Tatil öncesi dikkat!..
33 öğretim üyesi alınacak
33 öğretim üyesi alınacak

Çukura düşen düve 48 saat sonra kurtarıldı

- Kırklareli'de merada otlarken yaklaşık 15 metre derinliğindeki çukura düşen düve, köylüler tarafından 48 saat sonra düştüğü yerden çıkarıldı

Çukura düşen düve 48 saat sonra kurtarıldı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'de merada otlarken yaklaşık 15 metre derinliğindeki çukura düşen düve, köylüler tarafından 48 saat sonra düştüğü yerden çıkarıldı.

Armağan köyünde Sait Uzunca, büyükbaş hayvanlarını merada otlattıktan sonra ağıla geldiğinde 3,5 aylık bir düvenin sürüde olmadığını fark etti.

Merada arama çalışması yapan köylüler, 15 metre derinliğindeki çukurdan düvenin sesinin gelmesi üzerine harekete geçti.

Yaklaşık 48 saat çukurda kurtarılmayı bekleyen düvenin çukurdan çıkarılması için seferber olan köy sakinleri, ağaçlardan iskele kurdu.

Daha sonra çukura inen iki kişi tarafından halatlarla bağlanan düve, iskele yardımıyla yoğun bir çaba sonrası dışarıya çıkarıldı.

- Çukurdan çıkarılan düveye "Kurtuluş" ismi verildi

Düve sahibi Sait Uzunca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, düvenin çukurda hayatını kaybetmesinden çok korktuğunu söyledi.

Köy sakinlerinden oluşan ekip ile düveyi 48 saat sonra çukurdan çıkarmayı başardıklarını ifade eden Uzunca, çalışmaların güçlükle yapıldığını kaydetti.

Çukurun define avcıları tarafından kazıldığını düşündüklerini aktaran Uzunca, çukurdan çıkarılan düveye de "Kurtuluş" ismini verdiklerini belirtti.

Düveye bundan sonra gözü gibi bakacaklarını dile getiren Uzunca, "Bu çukurdan düvenin çıkarılması biraz mucize diyebiliriz. Bu nedenle bu düve artık köyümüzün gözdesi olacak. Yardımlarını esirgemeyen tüm köy halkımıza da teşekkür ederim." diye konuştu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
çalışmaDüveKöylüler
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5