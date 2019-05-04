Çukurca ekonomisi turizm tesisiyle canlanacak

HAKKARİ (AA) - MESUT VAROL/MEHMET DAYAN - Güvenlik güçlerince gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla terörden temizlenen Hakkari'nin Çukurca ilçesinde daha önce polis ekiplerinin nöbet noktası olarak kullandığı 1600 rakımdaki Bayrak Tepe'de tam donanımlı dev bir tesis kuruluyor.

Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde son yıllarda sağlanan huzur ortamı, hem ilçenin kalkınmasına hem de vatandaşların özlediği hizmetlere kavuşmasına önemli katkı sağladı.

Hem sınır hattında hem de ilçe merkezindeki başarılı operasyonlarla tamamen terörden temizlenen Çukurca'da yatırım atağı devam ediyor.

Önceki yıllarda görevlendirme yapılan belediye tarafından çarşı merkezinin adeta yeniden inşa edildiği ilçede, Kaymakam Temel Ayca tarafından sürdürülen yatırımlar ve yapılan festivaller vatandaşların yüzünü güldürüyor.

İlçenin batı yamacında polis ekiplerinin daha önce nöbet noktası olarak kullandığı 1600 rakımdaki Bayrak Tepe'de içerisinde apart otel, kafeterya, havuz, seyir tepesi, mescit ve birçok donatı alanının bulunacağı dev bir tesis kuruluyor.

İlçe merkezine hakim tepede 10 dönüm arazi üzerinde inşaat çalışmalarına başlanılan projenin hem ilçe ekonomisine hem de turizmine önemli katkı sağlaması hedefleniyor.

- "Yatırım ve etkinlikler terörizme darbedir"

Kaymakam Ayca, AA muhabirine, güvenlik güçlerinin başarılı çalışmaları sonucunda oluşan huzur ortamıyla son zamanlarda ilçede turizmin konuşulduğunu söyledi.

Daha önce terörle anılan Çukurca'nın artık yatırım ve festivallerle adından söz ettirdiğini anlatan Ayca, "Sağlanan huzur ortamı, bölgenin gelişmesi açısından gerçekten çok sevindirici. Bu noktaya gelinmesinde herkes üzerine düşeni yaptı. Güvenlik güçleri terörle mücadele ederken bizler yöneticiler de terörizmle mücadele ettik. Bu yapılan yatırım ve etkinlikler de terörizme bir darbedir." dedi.

Projenin hayata geçirildiği bölgenin ilçenin en hakim yerlerinden olduğunu vurgulayan Ayca, şunları kaydetti:

"Burası daha önce polis güvenlik noktası ve ilçenin güvenliğinin sağlandığı bir yerdi. Artık terör konusunda ciddi bir mesafe alınca buraları artık vatandaşlara açmaya başladık. İlçe Emniyet Amirliğimiz sayesinde güzel bir proje hayata geçiriyoruz. Burada yüzme havuzu, sosyal tesisler ve apartlar yapılacak. İlçenin bu anlamda en büyük konaklama sorunu da çözülecek."

Bölgede çalışmaların devam ettiğini ve kış gelmeden tesisi Çukurca'ya kazandıracaklarını aktaran Ayca, "Proje tamamlandıktan sonra ailelerin geleceği güzel bir yer olacak. Hakim bir noktada olduğu için turizme de hizmet edecek. Zaten son zamanlarda yapılan yatırımlarla ilçenin çehresi değişmişti, bu projenin tamamlanmasıyla çok şirin bir ilçeye sahip olacağız. Tatil beldesini aratmayacak." diye konuştu.