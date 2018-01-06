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Çukurova 11. Kitap Fuarı açıldı

- Adana'da, 303 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katıldığı, 80 kültürel etkinliğin gerçekleştirileceği Çukurova 11. Kitap Fuarı kapılarını açtı - Çok sayıda yazarın da konuk olacağı kitap fuarına gelenler, girişte uzun kuyruklar oluşturdu

Çukurova 11. Kitap Fuarı açıldı

ADANA (AA) - Türkiye Yayıncılar Birliği öncülüğünde ÇUKAŞ Fuarcılık AŞ, Adana Valiliği ve Adana Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle düzenlenen 303 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımı, 80 kültürel etkinlik ve 500 yazarın okurlarıyla buluşmasının planlandığı Çukurova 11. Kitap Fuarı, düzenlenen törenle açıldı.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen açılışta yaptığı konuşmada, kitapların önemine dikkati çekti.

Kitabın bir insanın ufkunu genişlettiğini ifade eden Demirtaş, 2023 hedeflerine ulaşmak için kitap okuma alışkanlığının geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk de 2016 yılında Türkiye'de 54 bin yeni kitap üretildiğini geçen yıl ise bu sayının 60 bin 360'a çıktığını kaydetti.

Türkiye'deki yayıncılığının 2 milyar 126 milyon dolar büyüklüğüyle dünyada 11. sırada yer aldığını ifade eden Kocatürk, bunun önemli bir başarı olduğunu ve korunması gerektiğini söyledi.

TÜYAP Anadolu Fuarları AŞ Genel Müdürü Cihat Alagöz ise Adana'nın artık fuarlar kenti haline geldiğini söyledi.

Adana'da yazar ve katılımcı sayısı bakımından en büyük kitap fuarının gerçekleştirildiğini dile getiren Alagöz, destek olanlara teşekkür etti.

Fuar, konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilerek protokol üyelerince gezildi.

Açılışa, bazı milletvekillerinin yanı sıra Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ve ABD'nin Adana Konsolosu Linda Stuart Specht da katıldı.

Öte yandan, kitap fuarına gelenlerin alana girişte uzun kuyruklar oluşturduğu gözlendi.

Çukurova 11. Kitap Fuarı 14 Ocak tarihine kadar açık kalacak.



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