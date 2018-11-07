Çukurova pamuğu kimya sektörünü kalkındıracak

ADANA (AA) - ÖMER FANSA - Adana'da kurulma aşamasındaki "Kimya Vadisi", her yıl bu sektörde ithal edilen 5 ürünün üretiminin yerli imkanlarla yapılmasını sağlayacak.

Türkiye'nin kimyasal madde ithalatının azaltılması için Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Rektörlüğü yürütücülüğünde Adana Sanayi Odası, Adana Ticaret Odası, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Adana Büyükşehir Belediyesi, Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Akdeniz İhracatçı Birlikleri ortaklığında ve Çukurova Kalkınma Ajansı'nın (ÇKA) desteklediği "Kimyasal Madde Üretim Teknolojileri Merkezi" projesi hazırlandı.

ÇÜ Teknokent'te tahsis edilen arsada proje ihalesi yapılan, inşaat ihale süreci devam eden "Kimya Vadisi" adı verilen merkezde, katma değeri yüksek, ithal edilen, spesifik kimyasal maddelerin üretilmesine yönelik destekler verilecek.

Proje koordinatörü ÇÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selahattin Serin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada 5,6 trilyon dolar ticaret hacmine sahip kimyasal madde sektöründe Türkiye'nin payının yüzde 1'in altında olduğunu söyledi.

Serin, ülkenin yıllık kimyasal madde ithalatının 40 milyar dolar, ihracatının ise 16 milyar dolar civarında olduğunu anımsattı.

Otomotiv, tekstil, gıda ve tıp gibi alanlarda 80 bin civarında kimyasal madde kullanıldığını, bunlardan sadece 2 bin 600'ünün Türkiye'de üretilebildiğini ifade eden Serin, şöyle devam etti:

"Hiçbir gelişmiş ülke önemli ve spesifik kimyasalların üretim bilgisini dışarıya vermiyor. Bizim bu bilgiyi ve ürünleri üretir hale gelmemiz lazım. Gelişmiş ülkelerde üniversitelerde üretilen bilgilerin mutlaka teknolojiye aktarıldığını görüyorsunuz ama bizim ülkemizde aktaramıyoruz. Hükümet kamu-sanayi-üniversite iş birliği çalışma grubu oluşturdu, teşvikler ortaya koydu, Ar-Ge ve inovasyona özel destekler getirdi. Bu faaliyetler sonucunda Türkiye'de Ar-Ge ve inovasyon farkındalığı oluştu. Türkiye'de üretilmeyen kimyasal maddelerin üretim teknolojilerini belirleyerek bunları sanayicinin önüne koyup üretime geçilmesine yardımcı olacağız. Önce bilgiyi vereceğiz, paylaşacağız sonra da tesis kurmasını sağlayarak ithal edilen kimyasalları ülkede üretir, daha sonra da bunu ihraç edilebilir hale getirerek ekonomiye önemli katkı sağlayacağız."

- Pamuktan elde edilen linter değerlendirilecek

Serin, 2020 yılında faaliyete geçmesi planlanan merkezde hemen o yıl spesifik 5 kimyasal ürünü pilot olarak üretme taahhüdü verdiklerini belirtti.

Pamuğun çiğitten ayıklanmasıyla çiğit üzerinde kalan, tekstilde kullanılmayacak kısalıkta pamuk lifçikleri olan linterinin son derece katma değeri yüksek bir ürüne dönüşme imkanı olduğunu anlatan Serin, şunları kaydetti:

"Linter, bu bölgenin önemli ürünlerinden biri. Pamuk çiğidinin üstündeki tüycükler. Biz bu tüycükleri yurt dışına tonu 150 dolardan satıyoruz. Bunu alan ülkeler işleyerek tonunu 8 bin dolara satıyorlar. Bakın 150 dolarlık bir ürünü 8 bin dolara geri alıyoruz. Kesinlikle bunu yapacağız. Buna benzer çok sayıda kimyasalın nasıl üretilebileceğiyle ilgili tezleri zaten yaptık. İlk yıl içinde çok rahatlıkla linterden katma değeri yüksek kimyasalları yani selülöz türevlerini yapabilme şansımız var. Bunu da sanayiciye bilgi olarak aktarma şansımız var."

- Yeni nesil teknolojide girişimcilik

Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Uğur Ateş de projeyle Adana’nın yeni nesil teknoloji sektörlerinde girişimcilik üssü haline getirilmesinin amaçlandığını dile getirdi.

Adana, Mersin ve Hatay gibi illerde bu tarz proje bazlı girişimlerin ülke ekonomisine hem istihdam hem de ürün çeşitliliği anlamında faydalı olacağını vurgulayan ifade eden Ateş, "Başkanı olduğum Akdeniz Kimyevi Maddeler ve İhracatçıları Birliği olarak bu projede yer almak bizi hem gururlandırmakta hem de ilerisi için oldukça umutlandırmaktadır. Bundan sonrası için de sanayicinin hizmetine sunulacak ve paralelinde ihracatımızın artmasına imkan sağlayacak tüm projeleri mümkün oldukça destekleyeceğiz." diye konuştu.