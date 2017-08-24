Çukurova'da 3. Mısır Hasat Şenliği

ADANA (AA) - Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Alım Muhafaza Daire Başkanı Cihan Soyalp, mısırda hasatın yoğunlaşmasını beklemeden 7 Ağustos itibarıyla emanet alımına başladıklarını, bugüne kadar 20 bin ton alım yaptıklarını söyledi.

Soyalp, TMO, Adana Ticaret Borsası (ATB), Hububat Tedarikçileri Derneği (HUBUDER), Adana Tahıl Üreticileri Birliğinin desteği, Nişasta ve Glikoz Üreticileri Derneğinin (NÜD) organizasyonunda merkez Yüreğir ilçesinde düzenlenen 3. Mısır Hasat Şenliğinde, geçen yıl 6,4 milyon ton seviyesinde olan mısır üretimin bu yıl yüzde 8 düşüşle 5,9 milyon ton seviyesinde olmasını beklediklerini bildirdi.

Adana'da Türkiye mısır üretiminin yaklaşık yüzde 20'sinin üretildiğini ifade eden Soyalp, şunları söyledi:

''Gecen yıl TMO olarak 4 Ağustos'ta emanet alıma başlanmış, 26 Ağustos'ta da 740 lira ton fiyatla alımlara başlamıştık. Geçen sene üreticimizden 1 milyon 800 bin ton mısır aldık. Bu yıl hasadın yoğunlaşmasını beklemeden 7 Ağustos itibarıyla tüm iş yerlerimizde emanet alımına başladık. Bugüne kadar 20 bin ton alım yapmış bulunmaktayız. Alımlarımızı randevulu yapıyoruz. Bugünden sonra da yaklaşık 100 bin tonluk bir randevumuz mevcut.''

- Anız yangınları

Adana Valisi Mahmut Demirtaş da kendisinin bir çiftçi çocuğu olduğunu, yıllarca tarlalarda çalıştığını belirtti.

Çukurova'nın verimlilik artışından tutun, ürün çeşitliliğiyle çiftçilik yapan vatandaşlara örnek olduğunu ifade eden Demirtaş, anız yakılması durumuna dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Ama örnek olmadığımız bir şey var. Onu özellikle söyleyeyim. Anız yakmaktan kesinle vazgeçmemiz lazım. Mazot yakmamak için vatandaşlarımız anızlarını yakıyorlar. Bu durum hem çevreye, hem toprağa hem de insana zarar veriyor. Adana çok nemli bir il olduğu için yanız yangını ve dumanıyla karıştırdığımız zaman gerçekten çekilmiyor. Tüm çiftçilerden rica ediyorum lütfen anızları yakmayalım. Onlar sürülürse daha verimli olur diye düşünüyorum.''

NÜD Başkanı Rint Akyüz de mısırdan 264 çeşit ürün üretilebildiğine dikkat çekerek, bu ürünün ekonomiye katkısının çok büyük olduğunu söyledi.

Bundan 10 yıl önce mısır üretiminin Türkiye'de 1,5 milyon ton civarında olduğunu belirten Akyüz, bu rakamın geçen yıl 6 milyon tona ulaştığını kaydetti.

Konuşmaların ardından biçerdöverle mısır hasadı yapıldı.



