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Çukurovalı kadınların tarhana mesaisi başladı

- Osmaniye'de köylü kadınların kış mevsimine hazırlıklarının başında gelen tarhana yoğun emek sonucu hazırlanıyor

Çukurovalı kadınların tarhana mesaisi başladı

OSMANİYE (AA) - Çukurova'da kış mevsiminde sofraların vazgeçilmezi olan tarhana, köylü kadınların uzun uğraşları sonucu sofralardaki yerini almaya hazır hale getiriliyor.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde köylü kadınlar, kış hazırlıklarını imece usulüyle sürdürmeye devam ediyor. Sofraların vazgeçilmezi tarhana için kadınlar, el ele vererek hazırlıklarına devam ediyor.

Tarhananın başlıca öğesi olan buğday ilk önce öğütülüp kabuğundan ayrıldıktan sonra odun ateşinde kaynatılıyor. Bez çuvallar içinde bekletilen yoğurt, çörek otu ve dağ kekiği eklenen kaynamış buğday daha sonra küçük bezeler halinde evlerin damları ve açık alanlara serilerek kurutulmaya bırakılıyor.

Kış hazırlıklarını sürdüren köylülerden Döndü Kandil, yaptığı açıklamada, her yıl ağustos ve eylül aylarında yapmaya başladıkları tarhananın lezzetinin bir başka olduğunu dile getirdi. Kandil, "Harmandan sonra temizlediğimiz buğdayımızı değirmene gönderiyoruz. Dövme buğday olarak bize geri geliyor. Yıkayıp büyük kazanlarda kaynattığımızda buğday, tarhana aşı haline geliyor. Bu aşı da daha önce biriktirdiğimiz yoğurt ile karıştırıp seriyoruz. Kuruttuğumuz tarhana, kış aylarında sofralarımızın baş yiyeceği oluyor. Hasta olanlara iyi geliyor." diye konuştu.

Kadirli Ziraat Odası Başkanı Hanifi İspir de tarhananın vitamin yönünden zengin bir yiyecek olduğunu söyledi.

Tarhananın yöre için önemli kış hazırlarından biri olduğunu vurgulayan İspir, "Her yıl bu dönemde kadınlar, faydası saymakla bitmeyen ve çok önemli bir yiyecek olan tarhanayı imece usulüyle yaparlar. Sağlıklı, sindirimi kolay, beslenme değeri yüksek ve dayanıklı geleneksel yiyecek tarhana, kış aylarında hem çorba hem de cips gibi tüketiliyor." dedi.


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