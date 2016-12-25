BAKÜ (AA) - Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu'ya, Gürcistan Türklerinin kurduğu Borçalı Cemiyeti tarafından "Türklüğe Hizmet" ödülü verildi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bir düğün salonunda düzenlenen ödül töreni, Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye milli marşlarının okunması ile başladı. Törende, Türkiye'deki terör saldırılarında şehit düşenlerin anısına saygı duruşunda bulunuldu.

Törende, Türk dünyasının çeşitli bölgelerinden ve Gürcistanlı bilim, sanat ve siyaset dünyasından isimlere ödülleri verildi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu'ya ödülünü Borçalı Cemiyeti Başkanı Zelimhan Memmedli takdim etti.

Topçu, törende yaptığı konuşmasına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileterek başladı.

Türkiye'nin yakın çevresi ve Ortadoğuda yaşanan gelişmelerden bahseden Topçu, dünyada güvenlik, özgürlük ve adaletin yeninden tesis edilmesi için bölünmez ve bütün Türkiye'ye ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Ankara'nın daha güçlü olması halinde Adriyatik'ten Çin seddine bütün Türk İslam dünyasının başı dik, alnının açık olacağını ifade eden Topçu, "Dedelerimizin bin yıl önce dünyaya nasıl bir medeniyet getirdiğine tarih şahit. Dedelerimizin hakim olduğu tarih diliminde çocuklar katledilmedi, savaşın bile bir ahlakı vardı. Bunların hakim olduğu medeniyete baktığımız zaman Suriye'de yıkıntıların arasında parçalanmış mavi emzikli bebekleri görüyoruz. Kadınlara tecavüz ediliyor, yaşlılar öldürülüyor. Savaşın bir hukukunun olmadığını bunların hakim olduğu dünyada görüyoruz." dedi.

Türklerin hakim olduğu dönemlerde huzur ve istikrarın olduğunu hatırlatan Topçu, "Ey Tanrı dağından inenlerin evlatları, tarih tekrar sahnesine sizi bekliyor. Dilde, fikride ve işte birliğimizi sağlamamız lazım. Emin olun bu birliktelik dünyaya tekrar barış, güvenlik ve özgürlüğü getirecek. Bu dünyanın bizim medeniyetimize ihtiyacı var. Suriye'de zalim Esed, Arap, Kürt ve Türkmenleri bombalıyor. Bu kana ve gözyaşına dur diyecek bir millet var o da bizim milletimiz. Biz insanlık adına buna mecburuz." ifadelerini kullandı.

Birilerinin Ankara'yı terörle meşgul etmek istediğini ifade eden Topçu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sanıyorlarki PKK, DAEŞ ve FETÖ terörü ile Ankara diz çökecek. Ankara asla diz çökmeyecektir. Ankara bütün bu terör örgütlerini tekne kazır gibi kazıyacak ve kazıyor. Terör örgütlerini Ankara'nın başına musallat edenler bilsinler ki arkasında durdukları bu üç terör örgütü bir gün kendi başlarına bela olacak. Elinizle tuttuğunuz maşalar bir gün sizi de yakacak."











