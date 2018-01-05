Cumhurbaşkanı Erdoğan: (1)

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ve Fransa arasındaki iş birliğinin bölgesel ve uluslararası barış bakımından da hayati önem taşıdığına inandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa'ya yapacağı resmi ziyaret öncesinde Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basın toplantısı düzenledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un daveti üzere Fransa'ya gideceğini hatırlatan Erdoğan, Fransa ve Türkiye'nin 5 asrı aşan, köklü bir geçmişe sahip olduğunu vurguladı. Erdoğan, iki ülke arasında bölgesel ve uluslararası birçok alanda iş birliği bulunduğunun altını çizdi.

Fransa'nın, bölgesel ve küresel sınamalar karşısında görüşler ve tutumların büyük ölçüde örtüştüğü bir ülke olduğunu anlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bölgemizde yaşanan gelişmeler ve karşı karşıya kaldığımız sınamalar ve krizler de ülkelerimiz arasında yakın ve süreklilik taşıyan bir dayanışmayı elzem kılıyor. Cumhurbaşkanı Macron ile pek çok konuda esasen yakın irtibat halindeyiz, temas halindeyiz. Kapsamlı ve güçlü bir ortaklık temelinde özellikle bu ziyareti çok önemsiyorum. Bu ziyarette de çok geniş başlıklarda görüşmelerimiz olacak ve bu, ülkelerimiz arasındaki ikili ilişkilerden tutunuz, bölgesel tüm konuları ele alacağımız bir ziyaret olarak gerçekleşecek. Tabii bu istişarelerimizi kendileriyle bundan sonraki süreçte de sürdüreceğiz. Türkiye ve Fransa arasındaki iş birliğinin bölgesel ve uluslararası barış bakımından da hayati önem taşıdığına inanıyorum. Ziyaretim sırasında Sayın Macron ile ekonomi, ticaret, savunma sanayi, terörle mücadele gibi iki ülke için de öncelik taşıyan alanlarda işbirliğini ele alcağız."

- "Güncel ve ortak ilgi alanlarındaki konular değerlendirilecek"

Bölgedeki koalisyon güçleri içerisinde Fransa'nın aktif rol oynadığının bilindiğini hatırlatan Erdoğan, ziyaret sırasında buradaki gelişmelerin ne durumda olduğunu da ele alma fırsatları olacağını ifade etti.

Bölgesel ve uluslararası konular bağlamında da Filistin, Kudüs, Suriye, Irak, Libya'daki gelişmeler başta olmak üzere, güncel ve ortak ilgi alanlarındaki konuları değerlendirme fırsatları olacağına değinen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Avrupa Kıtası ve Avrupa Birliği'nin içinden geçmekte olduğu süreci, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini ki biliyorsunuz Fransa AB'de etkin bir ülke, Kıbrıs'a ilişkin son gelişmeleri de ele alabileceğimizi düşünüyorum. İkili ticari ve ekonomik ilişkilerimiz, ülkelerimiz arasındaki bağların ruhuna uygun, sağlam ve güçlüdür. Ticaret hacmimize baktığımız zaman aramızda aslında ciddi bir ticaret açığı yok. Ama 2016 olarak baktığımızda yaklaşık 13,5 milyar dolarlık aramızda bir ticaret hacmi söz konusu. Tabii aramızda belirlediğimiz hedef 20 milyar avroydu. Bunu 13,5 milyar dolardan 20 milyar avroya taşımamız büyük önem arz ediyor. Temennim odur ki bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

- "İş birliğini ilerletmeye hazırız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Fransa'nın iş ve yatırım çevrelerinin önde gelen temsilcileriyle bir toplantı yapacağını açıklayarak, ziyareti sırasında yatırım imkanlarını ve ikili ticaret ilişkilerini geliştirmenin yollarını değerlendireceklerini bildirdi.

Savunma sanayi ve enerji de de dahil olmak üzere iş birliğini ilerletmeye hazır olduklarını vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:

"Savunma sanayi ve enerji de dahil olmak üzere tüm alanlarda iş birliğimizi ilerletmeye hazırız. Savunma sanayinde özellikle çok önemsediğim Fransa, Türkiye, İtalya üçlü olarak EUROSAM konusunda atacağımız adım çok çok önemli. Bugün onu tekrar ele alacağız.

Fransa'da yaklaşık şu anda 700 bin Türk kökenli insanımız yaşıyor. Bunların yarısı hemen hemen çifte vatandaş durumunda. Bunlarla ilgili de tabii Fransa'ya entegre olmuş olan bu vatandaşlarımızla ilgili görüşmelerimiz de olacak. Ziyaretim vesilesiyle Türk toplumunun temsilcileriyle de aynı zamanda bugün bir araya geleceğim. Fransa'ya gerçekleştireceğim bu ziyaretin ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan temenni ediyorum."

(Sürecek)