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Cumhurbaşkanı Erdoğan 1915 Çanakkale Köprüsü'nü inceledi

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, inşası süren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule keson temeli şaft montajının talimatını verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 1915 Çanakkale Köprüsü'nü inceledi
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ÇANAKKALE (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, inşaatı devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule keson temeli şaft montajının talimatını verdi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yılı dolayısıyla Çanakkale'de bulunan Erdoğan, inşası süren 1915 Çanakkale Köprüsü'nde incelemelerde bulundu.

Projeyle ilgili üstlenici firma yöneticilerinden brifing alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra telsizden köprünün kule keson temeli şaft montajının talimatını verdi.

Recep Tayyip Erdoğan, günün anısına bir baret imzaladı.

Proje sahasında da incelemelerde bulunan Erdoğan, proje ekibiyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan da eşlik etti.

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1915 Çanakkale Köprüsü'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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