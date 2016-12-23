Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
En uzun gecede cirosu yüzde 75 arttı
En uzun gecede cirosu yüzde...
Üst yönetimde önemli değişiklik oldu
Üst yönetiminde önemli değişiklik oldu
İkinci defa dünya faktoringcilerinin başkanı oldu
Faktoringciler ikinci defa başkan seçti
Serbest piyasa elektrik tüketicisne büyük fırsat sağlayacak
Serbestlik elektrik için büyük fırsat
AB'den Gümrük Birliği açıklaması
Güncelleştirme faydalı olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2017 Bütçesi'ni onayladı

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu" ile "2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu"nu onayladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2017 Bütçesi'ni onayladı

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6767 sayılı "2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu" ile 6768 Sayılı "2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu"nu onayladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, 6767 Sayılı "2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu" ile 6768 Sayılı "2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu"nun Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından, Anayasa'nın 89'uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104'üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildiği bildirildi.


İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe KanunuCumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanOnayladı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.