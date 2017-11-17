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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2019’a hep beraber inşallah farklı yürüyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2019’a hep beraber inşallah farklı yürüyeceğiz. 2019’un Mart'ında ve Kasım'ında inşallah Türkiye genelinde bir siyasi reformu sizlerle beraber gerçekleştireceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2019’a hep beraber inşallah farklı yürüyeceğiz

RİZE (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Güneysu ilçesine gelişinde Merkez Camisi önünde kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.

Vatandaşlara otobüsten hitap eden Erdoğan, yarın Rize, Pazar günü de Gümüşhane ve Bayburt il kongrelerini yapacaklarını anımsattı.

Erdoğan, "İnşallah önümüzde 2019, çok önemli. 2019’a hep beraber inşallah farklı yürüyeceğiz. 2019'un Martı'nda ve Kasım'ında inşallah Türkiye genelinde bir siyasi reformu sizlerle beraber gerçekleştireceğiz. Herhalde bu evladınızı, bu kardeşinizi bu yolculukta yalnız bırakmayacaksınız, bugüne kadar yalnız bırakmadığınız gibi. Güneysu'dan farklı bir ses duyalım inşallah, bugüne kadar olduğu gibi." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından "Başkan, gençlik seni istiyor." tezahüratları üzerine Erdoğan, otobüsten inerek vatandaşların yanına gitti.

Erdoğan, konuşması öncesinde çocukları otobüsün yanına çağırarak hediye verdi.

Muhabir: Enes Kaplan

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