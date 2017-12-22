Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 Afrika ülkesine gidecek

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan, Çad ve Tunus'a resmi ziyarette bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Erdoğan'ın, 24-27 Aralık'ta Sudan, Çad ve Tunus'a resmi ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.

Köklü tarihi ve kültürel ilişkilere sahip olunan her üç ülkede yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkilerin ve iş birliğin tüm veçheleriyle ele alınacağı belirtilerek, uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmasının öngörüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, ayrıca ziyaretler vesilesiyle bu ülkelerle çeşitli alanlarda iş birliği anlaşmalarının imzalanmasının da planlandığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretleri vesilesiyle düzenlenecek iş forumlarının, iş adamlarının yerel muhataplarıyla bir araya gelerek iş birliği imkanlarını ele almasına fırsat oluşturacağı belirtildi.

- Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyaret

Açıklamada, Erdoğan'ın, önceki yıllardaki Afrika ülkeleri ziyaretlerinin devamı niteliğinde olan bu ziyaretlerin, Afrika Ortaklık Politikası kapsamında kıtayla iş birliğine derinlik kazandırılmasına yönelik iradenin somut göstergesi olduğu ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Sudan ve Çad ziyaretlerinin, Türkiye'den bu ülkelere "Cumhurbaşkanı" düzeyinde yapılan ilk resmi ziyaret olması bakımından tarihi öneme sahip olduğu vurgulandı.

Tunus ziyaretinin ise 2012'den bu yana Türkiye'den Tunus'a "Cumhurbaşkanı" seviyesinde ilk ziyaret olma özelliği taşıdığı belirtilen açıklamada, ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bakanlar, diğer yetkililer ve iş adamlarından oluşan geniş bir heyetin refakat edeceği bildirildi.