Cumhurbaşkanı Erdoğan: (6)

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Üçüncü bir nükleer enerji santrali çalışmasının da yer hazırlıkları bitmiş durumda. Bakanlığımız onun da çalışmasını yapıyor. Bunlar bittiği zaman bize 10 bin megavatın üzerinde enerji imkanı sağlayacak. Bütün bunlar devreye girdiği anda enerji fiyatları ciddi manada düşecek." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhurbaşkanı ile 3. yıl özel yayını"nda açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

Türkiye'de lisanslı sporcular noktasında son dönemde adeta bir devrim yaşadığını ifade eden Erdoğan, gençleri sadece siyasete sokmanın işi bitirmediğini belirti.

Gençlerin birçok etkinlikte yerini alması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Lisanlı sporcu sayımız şu anda artık milyonlarla anılır hale geldi. Hemen hemen bütün spor branşlarında Türkiye yerini almaya başladı ama biz şimdi bununla kendimizi yeterli görmüyoruz. Bütün branşlarda artık bizim altına doğru yürümemiz lazım. Sadece spor deyince akla futbol gelmemeli. Basketbol, voleybol, atletizm, tenis, masa tenisi, yüzmenin tüm branşlarında bunu yakalamamız lazım." diye konuştu.

Özellikle kış sporlarında çok daha iyi bir konuma gelinmesi gerektiğini, bu spor dalı için ülkede çok önemli tesislerin yapıldığını dile getiren Erdoğan, şunları söyledi:

"Erzurum'da çok ciddi yatırımlar yapıldı. Şimdi bu yayılıyor. Biz artık bir de neticeyi alalım diyoruz. Baskette artık iyi bir noktaya geldik. Artık baskette dünyada ilk üçü zorluyoruz. Sağolsun benim danışmanım Hidayet Türkoğlu da Basketbol Federasyonu Başkanı. Göreve geldiğimizde Türkiye'de kapalı spor salonu kaç taneydi? Şimdi neredeyse her ilde kapalı spor salonumuz var. Bu salonlarda müsabakalar yapılsın. Bundan önceki Gençlik ve Spor Bakanıma da yeni bakanıma da söyledim. Bizim bütün ilçelerde, mahallelerde, sokaklarda bir iki yere hemen potaları yerleştirmemiz lazım. O mahallenin çocukları o potalarda oynasınlar. Amerika'da bunu her yerde görürsünüz. Bu gençliği aynı zamanda kötü alışkanlıklardan koparır. O potalarla onlar meşgul olsun. Oradaki bir mahalleliyi bu işlerle sorumlu hale getirerek bunu yaygınlaştıralım."

Erdoğan, gençleri uyuşturucu ve kötü alışkanlıklardan kurtararak spor salonlarına sevketmekte yerel yönetimler başta olmak üzer herkesin çok öneli bir görevinin olduğunu dile getirdi.

Fransa'da yapılan son oyunlarda sporcuların altın ve gümüş madalyalar kazandığını anımsatan Erdoğan, sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

- Seyahatler

Erdoğan, bir seyahati esnasında, uçakta konuşma metinlerini incelediği fotoğrafın sorulması üzerine, "Büyük ihtimalle bir yurt dışı programı konuşma metni. En az iki kere onun gözden geçmesi lazım. İki kere onu gözden geçiririm, çıkması gereken yerler varsa onları çıkartırım, bu arada da dersimi çalışmış olurum. Dolayısıyla hazırlanarak o yurt dışı seyahatine gitmiş oluruz ve muhataplarımızla görüşmelere başladığımızda hazırlıklı olarak görüşmeleri yaparız. Çünkü bu olmadan bunların hiçbiri olmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Seyahatlar esnasında uçakta saatini ayarladığı bir fotoğrafın ve uçaktaki heyetin koşuşturmacasının sorulması üzerine Erdoğan, "Şimdi uçakta bazen ben onları ziyaret etmek isterim. Onlar da benim ziyaret edeceğimi duydukları zaman edeplerinden, eğer ceketlerini çıkarmışlarsa hemen ceketine giymeye yeltenirler veya uygun durumda değilse kendilerini uygun hale getirirler. O telaş, koşuşturmaca biraz oradan kaynaklanıyor. Saat meselesi de gidilen yerlerde saat farkları oluyor. Hele hele ABD olduğunda 7 saat saat farkı oluyor. Daha da uzağa gidildiğinde 8 saate çıkabiliyor. Muhakkak hostes bize durumu söylemiştir, biz de ona ayar çekiyoruz." ifadelerini kullandı.

- Vatandaşla kucaklaşma

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı programlarda halkla bir araya gelmesi ve bazı vatandaşlarla kucaklaşmasını, "bu kucaklaşmalar bir başka" sözleriyle değerlendirdi.

Vatandaşla kucaklaşmadığı zaman "Bu ne kibirli, ne gururlu ya." denildiğini anlatan Erdoğan, "Kibir, gurur bize ait değil. Bize tevazu yakışır. Gurur, yücelik Allah'a aittir. Seninle bu şekilde kucaklaşmak isteyene o şekilde bir mukabelede bulunduğun zaman o artık ömür boyu bunu unutmaz. Biz de onun gereğini yapalım dedik ve yapıyoruz elimizden geldiği kadarıyla. Bundan da taviz vermeyi hiçbir zaman düşünmedim, düşünmüyorum." şeklinde konuştu.

- Enerji

Erdoğan, "Son dönemde enerjide ciddi girişimler oldu. Aynı zamanda bir de iklim değişikliği, sera etkisi konusu var. Enerji konusunda cumhurbaşkanlığınız döneminde bir ivme sağlandı mı? Hedefler ne?" sorusu üzerine, göreve geldiklerinde enerji konusunda Türkiye'nin durumunun pek iyi olmadığını ifade etti.

Enerji deyince akla hep hidroelektrik santralleri, kömürün altyapısını oluşturduğu termik santraller, ve bütün bunların yanında ithalata dayalı doğalgaz çevrim santrallerinin akla geldiğini ifade eden Erdoğan, "Geçmişte fuel oil noktasında, özellikle hava kirliliği meydana getirdiği için zaman zaman mazot kullanıldı. Emisyon ölçümlerinde bunlarda partikül olayı çok çok tehdit edici unsur oluşturuyordu. Onun için de 'daha çok doğalgaz kullanalım' dendi ama doğalgazın da maliyeti çok yüksek. Yenilenebilir enerjiye dönüşte doğalgaz o dönemde önde geliyordu. Daha sonra biz rüzgar enerjisi santrallerine yönelik adımlar attık. Bu konuda Türkiye'de hakikaten yatırımlar ciddi manada çoğalmaya başladı. En son Siemens'in kazanmış olduğu ihale... Sekiz uluslararası firma bizim yerli firmalarımızla iş birliği yaparak buna girdiler. Dört tanesi Alman firmasıydı bunların. Siemens Türk firmalarıyla ortaklaşa bu ihaleyi kazandı. Bu 1 milyar doların üzerinde bir yatırım gerektiriyor. Bunlar burada üretim yapacaklar, yatırım yapacaklar, ondan sonra da gösterilen alanlara rüzgar enerjisi santrali kuracaklar. Bu bizim için çok önemliydi." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, daha önce güneş enerjisiyle ilgili önemli bir adım atıldığını, buna da katılımın gayet iyi olduğunu aktardı.

- "Enerji fiyatları ciddi manada düşecek"

Türkiye'nin Çorlu'dan Şırnak'a kadar uzanan linyit kömürü damarıma sahip olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"Elimizde böyle bir imkan varken biz niçin bunu değerlendirmeyelim. Biz cari açık noktasında da bizi kurtaracak böyle bir adım için bu noktada kömürde ithali durdurma noktasına geldik. Artık son dönemlerde ithal kömür yok. Daha önce bunun belgesini almış olanlara bu veriliyor. Biz şimdi kendi kömürümüzü kullanır hale geldik. Teknoloji ilerledi, bacalara hava kirliliğini engelleyici aparatlar takılmak suretiyle bu engelleniyor. Bununla şehri hava kirliliğinden kurtarmış oluyoruz. Bu noktada hidroelektrikte iyi bir konumdayız. Bol miktarda enerji üreten barajlar kurduk Türkiye'de. Hala bu barajları kurmaya devam ediyoruz. Barajlardan hem enerji üretiyoruz hem sulamada istifade ediyoruz. Gerekirse içme suyunda da buralardan istifade etme imkanımız var.

Şimdi attığımız önemli bir adım var o da nükleer enerji. Akkuyu Nükleer Enerji Santrali var. Onun çalışmaları devam ediyor. Bunu Ruslar ile yapıyoruz. Bir diğer adım da Sinop Nükleer Enerji Santrali. Onu Japonlar ve Fransızlar ile yapıyoruz. Üçüncü bir nükleer enerji santrali çalışmasının da yer hazırlıkları bitmiş durumda. Bakanlığımız onun da çalışmasını yapıyor. Bunlar bittiği zaman bize 10 bin megavatın üzerinde enerji imkanı sağlayacak. Bütün bunlar devreye girdiği anda enerji fiyatları ciddi manada düşecek."

(Bitti)