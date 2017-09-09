Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Maçın ardından Sergio Agüero Ahmet Çakıroğlu
Bodrum caz yaptı
Bodrum caz yaptı
Esnaf sayısındaki artış sürüyor
Esnaf sayısındaki artış sürüyor
THY'de hedef 500 uçak
THY'de hedef 500 uçak
TEMA bir halk hareketidir
TEMA bir halk hareketidir
13 ayın en yükseğine çıktı
13 ayın en yükseğine çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump ile telefonla görüştü

- İki lider, New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çerçevesinde bir araya gelme konusunda mutabık kaldı - Erdoğan ve Trump, Türkiye ve ABD arasındaki stratejik ortaklığa dikkati çekerek, ikili ilişkilerin daha da güçlendirilmesi, bölgedeki istikrarın artırılması için birlikte çalışmaya devam etmenin önemini vurguladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump ile telefonla görüştü

ASTANA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptıkları telefon görüşmesinde, New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çerçevesinde bir araya gelme konusunda mutabık kaldıkları bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında telefon görüşmesi gerçekleşti.

Görüşmede Türkiye ve ABD arasındaki stratejik ortaklığa dikkati çeken iki lider, ikili ilişkilerin daha da güçlendirilmesi ve bölgedeki istikrarın artırılması için birlikte çalışmaya devam etmenin önemini vurguladı.

Erdoğan ve Trump, New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çerçevesinde bir araya gelme konusunda mutabık kaldı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ABD Başkanı Donald TrumpCumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanCumhurbaşkanlığı Basın MerkeziYazılı Açıklama
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5