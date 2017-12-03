Cumhurbaşkanı Erdoğan Ağrı'da

AĞRI (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkçülük, Kürtçülük, Lazcılık, şuculuk, buculuk yok. Bizde sadece ve sadece tek millet var, tek bayrak var. Öyle paçavralar maçavralar bizim önümüze gelmesin." dedi.

Erdoğan, AK Parti Ağrı 6. Olağan İl Kongresi'nin yapıldığı Naim Süleymanoğlu Spor Salonu önünde vatandaşlara hitap etti.

Ağrı'nın, Ağrı Dağı kadar yüksek gönüllere sahip halk kitlesiyle geleceğe yürüdüğünü söyleyen Erdoğan, vatandaşlardan, kentin ve mahallelerinin 15 yıl önceki durumunu hatırlamalarını istedi.

İbrahim Çeçen Üniversitesi ile kente üniversitenin geldiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İçeride bir müjde vereceğim, o müjde de inşallah İbrahim Çeçen Üniversitesine tıp fakültesini de getireceğiz. Buradan ülkemizin doktorlarını yetiştireceğiz. Hastanemizde biraz gecikmeler oldu, Allah nasip ederse Mart ayına kadar da hastanemizi bitireceğiz. Bu hastane, tıp fakültemizin afiliyesi olacak ve tıp fakültesindeki öğrencilerimiz bu hastanede eğitimlerini alacaklar, Ağrı'nın dertli insanları da dermanını bu hastanede bulacaklar." diye konuştu.

Belediyenin 3,5 yıldır Ağrı'ya ne hizmet verdiğini soran Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir hizmet gördük mü? Seçtiğiniz belediye başkanı nerede? Emaneti kime veriyorsanız hesabı da ondan sormalısınız ama emaneti verdiğiniz kişi ortada yok ki. Bırakmış birisine, çekmiş gitmiş. Ne yaptık? Mecburen kayyuma belediyeyi teslim ettik. Şimdi Valimiz, burada aynı zamanda kayyum olarak hizmeti sürdürüyor. İnşallah kalan 16 ayda da bu hizmet başarılı bir şekilde devam edecek.

Daha güzel günler olacak. Sizlerden ricam, 2019'un Mart'ına hep beraber iyi hazırlanmalıyız. Yetmez. 2019'un Kasım'ı bir reformdur. İnşallah bu reformu siyasi reform olarak sizlerle beraber yapacağız. Kapı kapı dolaşmaya var mıyız?"

AK Parti hükümetleri döneminde sağlık alanında yaşanan dönüşüme dikkati çeken Erdoğan, "Biz geldik, tüm halkımızı hastanelerle tanıştırdık. Biz geldik, eczanelerden benim vatandaşım ilacını rahatlıkla alır hale geldi. Bütün hastanelerimiz tomografisi, MR'ıyla, ultrasonografisiyle zenginleştirildi. Şimdi de inşallah Ağrımız en geç Mart'ta yeni hastanesiyle buluşuyor. İnşallah tıp fakültesiyle de beraber İbrahim Çeçen Üniversitesi buraya ayrı bir zenginliği katmış olacak. İbrahim Bey, tıp fakültesini yapmanın sözünü verdi, biz de kendisine 'Bu işin önünü açacağız.' dedik." ifadelerini kullandı.

- "Bütün teröristleri gömdük, gömüyoruz ve gömeceğiz"

Erdoğan, vatandaşlardan "tek millet" olmalarını istediğini söyleyerek, şunları dile getirdi:

"Türkçülük, Kürtçülük, Lazcılık, şuculuk, buculuk yok. Bizde sadece ve sadece tek millet var, tek bayrak var. Öyle paçavralar maçavralar bizim önümüze gelmesin. Bayrağımız bu. Rengi şehidimizin kanı, hilal bağımsızlığımızın ifadesi, yıldız şehidimizin ta kendisi. Tek vatan... 780 bin kilometrekareyle tek vatan. Vatanımızı bölmeye çalıştılar. Vatanımızı bölmeye çalışanlara da fırsat vermedik, vermeyeceğiz.

Tendürek Dağları'ndan tutun, Cudi'de, Gabar'da, Bestler Dereler'de bütün teröristleri gömdük, gömüyoruz ve gömeceğiz. Benim halkımın, vatandaşımın huzurunu, refahını bozanlar, şunu bilsinler ki karşılarında bizi bulacaklar. Şehitlerimiz olabilir, gazilerimiz olabilir ama onlar bu vatan, bu millet için şehit, gazi oldular. Allah onlardan razı olsun. Hep beraber, bu birliğimizi koruyalım. Birbirimizi Türk olduğu için, Kürt olduğu için, bundan dolayı sevmeyeceğiz, Allah için seveceğiz. Yaradan'dan ötürü seveceğiz. Bunu böyle yaparsak işi kurtarırız. Kavmiyetçilik, ırkçılık yaparsak bir yere varamayız. Allah bizi birbirimizle iyi tanışalım diye farklı kavimler halinde yarattı. Yücelik, yükseklik sadece ittika iledir, Allah'a yakınlık iledir.

Tek devlet... Türkiye Cumhuriyeti Devletinden başka devletimiz yok. Bu devlette birleştik, birleşiyoruz, yolumuza da böyle devam ediyoruz. Bu çatı altında yarınlara yürüyeceğiz inşallah. Bizi bölemeyecekler, ezanımızı susturamayacaklar. Aramızdaki sevgimizi yok edemeyecekler."

"Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep beraber Türkiye olacağız" sözleriyle vatandaşları selamlayan Erdoğan, konuşmasının ardından kongreye katılmak üzere spor salonuna geçti.