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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bu sabah telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le görüştü

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu sabah yapılan telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve Kudüs konusu ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in doğum gününü de kutladığı telefon görüşmesinde, Kudüs'le ilgili olarak Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda yapılan oylama sonucundan duyulan memnuniyet dile getirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, ikili ilişkileri her alanda daha da geliştirme konusunda mutabık kaldı.

Muhabir: Zehra Aydın

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Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan Cumhurbaşkanı AliyevCumhurbaşkanı ErdoğanDünya
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