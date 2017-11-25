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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Türkeş'i aradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ve AK Parti Ankara Milletvekili Türkeş ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Türkeş'i aradı

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş ile bu sabah telefonda görüştüğü bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, bu iki görüşmenin, MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in doğumunun yüzüncü yılı vesilesiyle yapıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşmesinde MHP Kurucu Genel Başkanı Türkeş'in, ülke ve millet için yaptığı olumlu katkılara dikkati çekerek, kendisinin hayırla yad edilmekte olduğunu aktardı.

Alparslan Türkeş'in oğlu Tuğrul Türkeş'le de ayrıca görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merhuma Allah'tan rahmet dilediği kaydedildi.

Muhabir: İlkay Güder

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