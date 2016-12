Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bedelini ağır ödediler, ağır ödüyorlar

İZMİR



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tire ilçesinde "SÜTAŞ Entegre Tesisleri" açılış töreninde, tesisin İzmir'e ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.



Süt, yem, enerji, geri dönüşüm ve gübre ünitelerinden oluşan entegre tesisin, yaklaşık 80 milyon dolar yatırım bedeli, 67 bin metrekare kapalı alanıyla 850 kişiye istihdam sağlayacağını dile getiren Erdoğan, tesisin, 8 bin aileye de düzenli gelir elde etme imkanı oluşturacağını belirtti.



"Bu millet güçlü bir millettir, bu millet yüce bir millet"



Türkiye'nin asıl gündemi ve meselesinin, yatırım, üretim ve istihdam olduğunu belirten Erdoğan, "Milletimiz, demokrasisine, özgürlüğüne, bayrağına, ezanına, devletine, toprağına göz dikilmesine izin vermeyeceğini, tarihimizin her döneminde olduğu gibi son yıllarda da sayısız kez ortaya koymuştur." dedi.



Güvenlik güçlerinin Suriye'de, terör örgütü PYD ve DEAŞ ile, ülke içinde de PKK, DEAŞ, FETÖ, DHKP-C gibi terör örgütleriyle yoğun bir mücadele içinde olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:



"Bu mücadelede milletimizin, güvenlik güçlerimize, hükümetimize, devletimize desteğinin tam olduğunu biliyorum, görüyorum. Onun için de diyorum ki bu millet güçlü bir millettir, bu millet yüce bir millettir. Hep şunu söylüyorum, tek millet diyorum. 80 milyon biz tek milletiz. Ayrım yok, Türkü, Kürdü, Lazı, Çerkesi, Gürcüsü, Abazası, Romanı, Arnavudu, Boşnağı... Ayrım yok, tek millet. İki, tek bayrak. Rengi şehidimizin kanı, hilal bağımsızlığımızın ifadesi, yıldız, şehitlerimizin ta kendisi. Kimse şurada burada paçavraları, bizim bayrağımıza eş bir bayrak olarak karşımıza çıkarmasın. Tek bayrağımız var."



"Bedelini ağır ödediler, ağır ödüyorlar"



Şair Mithat Cemal Kuntay'ın, "On Beş Yılı Karşılarken" adlı şiirinden, "Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır." dizelerini okuyan Erdoğan, şöyle devam etti:



"Çiftçi kardeşlerim gayet iyi bilir, tarla normalde arsa mıdır? Değildir. Ne zamanki imar geçer, imar geçtikten sonra arsaya dönüşür. Bir bayrağın da bayrak olabilmesi için uğrunda kan veren şehitlerinin ve gazilerinin olması gerekir. İşte bizim bayrak, böyle olmuştur. Üçüncüsü, tek vatan. Dedik ya 'Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.' Bu toprağın uğrunda biz çok şehitler verdik ve vatan oldu. 780 bin kilometrekareyle tek vatan. Onun için kimse operasyon düşünmesin bu topraklar üzerinde, bedelini ağır öderler. Nitekim ödüyorlar. Dördüncüsü de tek devlet, Türkiye Cumhuriyeti'nden başka bizim devletimiz yok. Öyle paralel devletmiş, şu devletmiş, bu devletmiş, asla. Böyle bir girişimde bulunanlar da bunun bedelini ağır ödediler, ağır ödüyorlar."



"Topyekün mücadele yürütüyoruz"



Türkiye'nin mücadelesinin tek bir alanla sınırlı olmadığını belirten Erdoğan, "Topyekün bir mücadele yürütüyoruz, yürütmek zorundayız. Çünkü ülkemize yönelik saldırılar bu şekilde. Terörden darbe girişimine, ekonomik sabotajdan diplomatik provokasyonlara kadar her yol ve yöntem denenerek Türkiye'nin önü kesilmeye çalışılıyor." diye konuştu.



"Ne yaptılar?" diye soran Erdoğan, şunları kaydetti:



"Hemen üzerimize bir ekonomik baskı uyguladılar. Çıktım şunu söyledim, 'Yastığınızın altında ne kadar dolar varsa gelin Türk lirasına çevirin.' Sağ olsunlar şu ana kadar benim vatandaşım, yaklaşık 2 milyar doları liraya çevirdi. Bunun için her birimiz kendi cephemizden, kendi sorumluluk alanımızdan mücadeleye katılmak mecburiyetindeyiz."



"Büyük devlet bu operasyonlarda belli olur"



Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, İzmir'in Kiraz ilçesinde halka hitap etti.



Terörle mücadeleye de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:



"Terörle mücadelemizde şu anda biz dikkat ederseniz tek cephede mücadele etmiyoruz; PKK'sı, PYD'si, DHKP-C'si, FETÖ'sü, DEAŞ'ı, hepsiyle bir mücadele. Büyük devlet, işte bu günlerde belli olur, büyük devlet bu operasyonlarda belli olur. Rabb'imiz ne diyor 'Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz, onlar diridirler ancak siz bilemezsiniz.' Şimdi, bizim şehitlerimiz ölü değil, diri. Dolayısıyla onlar şu anda bizi görüyor, onlar bizi şu anda dinliyor. Onun için ne mutlu onların annelerine babalarına."



"Şu anda El-bab kuşatılmış vaziyette"



İlk önce Cerablus'a girdiklerini anımsatan Erdoğan, "Arkasından El Rai'den girdik ve 'Devam edeceğiz.' dedik. El-Bab'a doğru indik, şu anda El-Bab kuşatılmış vaziyette, bitti bitiyor. Çünkü bu millet zulm etmez ama bu millet, zulme de razı olmaz ve şu anda yaptığımız budur." diye konuştu.