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"Cumhurbaşkanı Erdoğan bu tepkinin bayraktarlığını yapmıştır"

- KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu: - "(ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararı) Yapılması gereken, ABD'nin uluslararası camianın büyük tepkisini çeken kararını bir kez daha gözden geçirip, geri almasıdır" - "Ana vatanımız Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu tepkinin bayraktarlığını yapmıştır. Son derece haklı bir taleptir ve Genel Kurulda ezici bir çoğunlukla alınmış olması anlamlıdır" - "(Kıbrıs'ta) İki toplumdan birinin devlet, diğerinin azınlık olduğu sürece eşitlik temelinde bir ortaklığın gündeme gelemeyeceğinin artık görülmesi gerekmektedir. Kıbrıs'ta da yeni bir sayfa açılmalıdır"

LEFKOŞA (AA) - MURAT DEMİRCİ - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kudüs tasarısının Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda kabul edilmesine ilişkin, "Yapılması gereken, ABD'nin uluslararası camianın büyük tepkisini çeken kararını bir kez daha gözden geçirip, geri almasıdır." dedi.

Bakan Ertuğruloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) olağanüstü zirvesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararını ciddi şekilde eleştirdiğini hatırlattı.

Toplantıda bu kararın geri alınmasını ve düzeltilmesini talep ettiğini dile getiren Ertuğruloğlu, bazı İslam ülkelerince Kıbrıs Türklerinin bu coğrafyada verdiği özgürlük mücadelesindeki duyarsızlığının Kudüs'te de sergilenmekte olduğunu bildirdi.

- "Erdoğan, bu tepkinin bayraktarlığını yapmıştır"

ABD'nin kararının ne kadar yanlış olduğunu sadece İslam alemine değil tüm dünyaya duyuranın ana vatan Türkiye olduğuna dikkati çeken Bakan Ertuğruloğlu, "Ana vatanımız Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu tepkinin bayraktarlığını yapmıştır. Son derece haklı bir taleptir ve Genel Kurulda ezici bir çoğunlukla alınmış olması anlamlıdır." şeklinde konuştu.

Ertuğruloğlu, bu sürecin bağlanması gereken noktanın, "Doğu Kudüs'ün Filistin devletinin başkenti olduğunun uluslararası camia tarafından kabul edilmesi" olduğuna işaret ederek, "Bize yakışan haksızlığa karşı duruş sergilemektir. Bu haksızlığı tüm uluslararası camiaya haykırarak, bu haksızlığa son verilmesini talep etmektir. Kudüs konusunda da doğru olan Filistin'in başkenti olduğudur. Yapılması gereken, ABD'nin uluslararası camianın büyük tepkisini çeken kararını bir kez daha gözden geçirip, geri almasıdır." ifadelerini kullandı.

- "Kıbrıs'ta da yeni bir sayfa açılmalıdır"

İslam aleminden, Kıbrıs'ta bir ortaklık gündeme gelecekse bunun iki toplum arasında değil iki devlet arasında olma noktasına getirilmesine katkı sağlamasını beklediklerini söyleyen Ertuğruloğlu, "İki toplumdan birinin devlet, diğerinin azınlık olduğu sürece eşitlik temelinde bir ortaklığın gündeme gelemeyeceğinin artık görülmesi gerekmektedir. Kıbrıs'ta da yeni bir sayfa açılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.


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ABDBMDışişleri Bakanı Tahsin ErtuğruloğluKıbrısKKTCKudüs
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