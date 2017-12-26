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Cumhurbaşkanı Erdoğan Çad'a geldi

- Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Çad'ın başkenti Encemine'ye geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çad'a geldi

ENCEMİNE (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere özel uçak "TUR" ile TSİ 15.40'da Çad'ın başkenti Encemine'ye geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Encemine Uluslararası Havalimanı'nda, Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi, Çad Dışişleri Bakanı Muhammed Zene Şerif, üst düzey bürokratlar ile Türkiye'nin Encemine Büyükelçisi Erdal Sabri Ergen ve öteki ilgililer karşıladı.

Çadlı iki kız çocuğu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a uçaktan inişlerinde birer buket çiçek verdi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da Çad'a geldi.




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