Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını İstanbul'da kıldı

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'ndeki Fatih Ormanı Camisi'nde kıldı.

Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nden İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü yerleşkesindeki Fatih Ormanı Camisi'ne geldi.

Burada cuma namazını kılan Erdoğan'a, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve öteki ilgililer eşlik etti.

Cami çıkışında kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla bayramlaşan Erdoğan, çocuklara hediye verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca kendisini takip eden gazetecilerle de bayramlaşarak, hatıra fotoğrafı çektirdi.