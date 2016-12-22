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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan rektör ve YÖK üyeliği ataması

- Erdoğan, Uluslararası Antalya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İsmail Yüksek'i, Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine de Prof. Dr. Mustafa Çiçekler'i atadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan rektör ve YÖK üyeliği ataması

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Antalya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İsmail Yüksek'i atadı.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Erdoğan'ın, Uluslararası Antalya Üniversitesi Rektörlüğüne, Anayasa'nın 130'uncu ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddeleri uyarınca mütevelli heyetinin teklifi ve Yükseköğretim Kurulu'nun olumlu görüşü üzerine, Yüksek'i atadığı bildirildi.
Açıklamada ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Prof. Dr. Mustafa Çiçekler'in, Üniversitelerarası Kurulca yapılan seçimini, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 6'ncı maddesinin b/5 bendi gereğince onayladığı kaydedildi.

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