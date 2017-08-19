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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli'de

- Erdoğan, Ekonomi Bakanı Zeybekci'nin kızı Fatma Zeybekci ile İbrahim Özkan'ın düğün töreninde nikah şahitliği yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli'de

DENİZLİ (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin kızı Fatma Zeybekci ile İbrahim Özkan'ın düğün töreninde nikah şahitliği yaptı.

Anemon Otel'de düzenlenen düğün töreninde genç çiftin nikahlarını Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan kıydı.

Çiftin nikah şahitliklerini Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar yaptı.

Törene, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Başbakan Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, bazı bakanlar, milletvekilleri ve çok sayıda davetli katıldı.

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