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Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastaları ziyaret etti

- Erdoğan, açılışını yaptığı Mersin Şehir Hastanesi'nde yatan hastaları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti ve sağlık durumları hakkında bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastaları ziyaret etti

MERSİN (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün resmi açılışını gerçekleştirdiği Mersin Şehir Hastanesi'nde yatan hastaları ziyaret ederek, geçmiş olsun temennisinde bulundu ve sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin Şehir Hastanesi ve Yapımı Tamamlanan Kamu Yatırımlarının Toplu Açılış Töreni'nin ardından, hastanede yatan hastaları ziyaret etti.

Hastalara geçmiş olsun dileğinde bulunan Erdoğan'a solunum cihazına bağlı bir hasta, "Nasılsınız, iyisiniz inşallah" diye sordu. "Hamdolsun sen nasılsın" diye soran Erdoğan'a, hasta, "İyi olmaya çalışıyoruz, çok şükür." karşılığını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden Başbakan Binali Yıldırım'ın, "Nasıl, beğendin mi, iyi mi yerin?" diye sorması üzerine de "Çok güzel Allah razı olsun." yanıtını aldı.

Bu arada ziyaret ettiği bir başka hasta Erdoğan'a sarıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da odada bulunan hastanın eşini işaret ederek, "Nasıl yengem sana iyi bakıyor mu?" sorusu üzerine hasta, "Çok iyi bakıyor" şeklinde el işareti ile karşılık verdi. Bunun üzerine Erdoğan'ın, hastanın eşine dönerek, "Bak 'Evet' dedi." sözleri odadakileri güldürdü.

Erdoğan'ın, "Nasıl, memnun munusuz, yer nasıl?" diye sorusuna hasta ve eşi "Bundan fazlasını istemeyiz, Allah razı olsun, Allah sizi başımızdan eksik etmesin." karşılığını verdi.

Yaşlı bir kadın hastanın "Ellerinizden öperim" diyerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öpmek için doğrulmaya çalışması üzerine Erdoğan, "Yok, sana el öpmek yakışmaz, senin elini öperim" diyerek, kadının elini öptü.

Hasta kadın, "Allah ömürler versin sana. Ne güzel hastane yaptırmışsın. Dünyalar durdukça dur." diye Erdoğan'a dua etti.

Ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Başbakan Binali Yıldırım'ın yanı sıra Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Sağlık Bakanı Recep Akdağ ve diğer ilgililer de eşlik etti.

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