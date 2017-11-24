Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Soçi HDP Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen hakkı eren sıra gecesi
Görevden alındı
Görevden alındı
Rusları davet etti
Rusları davet etti
Ette devrim yaptı
Ette devrim yaptı
20 milyar lira bütçesi var
20 milyar lira bütçesi var
Güvenli interneti seçtiler
Güvenli interneti seçtiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın telefon görüşmesinde ikili ilişkiler, Soçi zirvesi, Suriye krizi ve bölgesel sorunlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump telefonda görüştü

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler, Soçi zirvesi, Suriye krizi ve bölgesel sorunlar ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump telefonda görüştü.

Söz konusu görüşmede ikili ilişkiler, Soçi zirvesi, Suriye krizi ve bölgesel sorunlar ele alındı.

Görüşme anına ilişkin fotoğraf Cumhurbaşkanlığınca paylaşıldı.

İlerleyen saatlerde görüşmeye ilişkin yazılı açıklama da yapılacak.

Muhabir: İlkay Güder, Sinan Uslu

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ErdoğanTrumpTürkiye
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5