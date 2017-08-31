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Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da

- Erdoğan, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde hasta ziyaretinde bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde hasta ziyaretinde bulundu.

Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'ne geçti. Burada hasta ziyaretinde bulunan Erdoğan, hastanede yaklaşık 1,5 saat kaldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastane çıkışında kendisini bekleyen vatandaşlara makam aracından el salladı.

Erdoğan, daha sonra 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2017) D Grubu ilk maçında Rusya ile karşılaşacak A Milli Erkek Takımı'nın antrenmanı yapacağı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'na geldi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanİstanbul Tıp FakültesiÜlker Sports Arena
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