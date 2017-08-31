Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, annesi Tenzile ve babası Ahmet Erdoğan ile kayınvalidesi Hayriye ve kayınpederi Cemal Gülbaran'ın mezarlarını ziyaret etti.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda, 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2017) D Grubu ilk maçında Rusya ile karşılaşacak A Milli Erkek Takımı'nın antrenmanını izleyen Erdoğan, daha sonra Karacaahmet Mezarlığı'na geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Tenzile-Ahmet Erdoğan ile Hayriye-Cemal Gülbaran'ın kabirlerini ziyaret ederek, dua okudu.

Erdoğan, mezarlık çıkışında kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlara ve gazetecilere iyi bayramlar diledi.

Korumalar tarafından çocuklara oyuncak dağıtıldı.