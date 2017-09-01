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Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da

- Erdoğan, Kurban Bayramı namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı.

Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak Hz. Ali Camisi'ne geldi.

Burada bayram namazını kılan Erdoğan'a, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazı sonrası vatandaşlarla bayramlaştı.

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