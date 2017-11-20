Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi spor hakkı eren Cihat Faruk Sevindik Ömer Lütfi Mete
Katar'la e-ticaret başlıyor
Katar'la e-ticaret başlıyor
Bir asırdır turist çekiyor
Bir asırdır turist çekiyor
İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı
Kuvvetli yağış uyarısı
Kışlık bakım uyarısı
Kış bakımı uyarısı
Zeytin ağacı tartışması
Zeytin ağacı tartışması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahraman ve Tuna'yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanlığına yeniden seçilen Kahraman ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna'yı ayrı ayrı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahraman ve Tuna'yı kabul etti

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına yeniden seçilen İsmail Kahraman'ı kabul etti.

Seçimin ardından TBMM Genel Kurulu'nda teşekkür konuşması yapan Kahraman, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde TBMM Başkanlığına yeniden seçilen Kahraman'ı kabul etti.

Kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Erdoğan, Mustafa Tuna'yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'yı da kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Muhabir: İlkay Güder

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KabulüTBMM BaşkanlığıTürkiyeTürkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Yeniden Seçilen İsmail Kahraman
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5