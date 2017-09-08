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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'a gitti

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere özel uçak "TUR" ile saat 12.50'de Kazakistan'ın başkenti Astana'ya gitti.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevinden Adalet Bakanı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'a gitti

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere özel uçak "TUR" ile saat 12.50'de Kazakistan'ın başkenti Astana'ya gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevinden Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ile bazı ilgililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü de Astana'ya hareket etti.

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Atatürk HavalimanıCumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanKazakistanözel Uçak "TUR"
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