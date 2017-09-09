Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'da Hazret Sultan Camisi'ni ziyaret etti

ASTANA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazret Sultan Camisi ve Astana EXPO 2017 fuar alanını ziyaret etti.

Akorda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki resmi temaslarının ardından Hazret Sultan Camisi'ne ziyaret gerçekleştiren Erdoğan, özel defteri imzaladı. Erdoğan'a burada cübbe giydirildi.

Ziyaretin ardından Astana EXPO 2017 fuar alanına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazak ve Türk sergi alanlarında incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Burada vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren Erdoğan, Karadeniz'e ait yöresel halk oyunları sergileyen ekibi izledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Kazak sergi alanına geçti, burada da Kazak Türklerince seslendirilen "Dombra" isimli türküyü alkışla ritim tutarak dinledi.

Fuar alanında vatandaşlar tarafından yakın ilgiyle karşılaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, eşi Emine Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve AK Parti Dış İlişkiler Başkanı Mehdi Eker de eşlik etti.

Muhabir: Enes Kaplan,İlkay Guder