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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da resmi törenle karşılandı

ASTANA (AA) - Akorda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşen karşılama töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, heyetlerini birbirlerine takdim etti.

Erdoğan ve Nazarbayev'in tören alanındaki yerlerini almaları sonrasında iki ülke milli marşları dinlendi.

İki Cumhurbaşkanının tören kıtasını denetlemelerinin ardından baş başa görüşmeye geçildi.

Karşılama töreninde Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ile MHP Aydın Milletvekili Deniz Depboylu da hazır bulundu.

Muhabir: Enes Kaplan

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