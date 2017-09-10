Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'dan ayrıldı

ASTANA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile TSİ 14.00'te Kazakistan'ın başkenti Astana'dan ayrıldı.

Erdoğan, Astana Uluslararası Havalimanı'ndan Kazakistan Ekonomi Bakanı Timur Muratoviç Süleymanov, Astana Vali Yardımcısı Sergey Mihayloviç Haroşun, Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Nevzat Uyanık ve diğer ilgililer tarafından uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü de Astana'dan ayrıldı.