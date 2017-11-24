Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'na manevi tazminat davası açtı

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel, İstanbul Anadolu Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesine yaptığı başvuruda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 21 Kasım'da partisinin grup toplantısında, Erdoğan'a yönelik "Sevgili Erdoğan, çocuklarının, eniştenin, dünürünün, kardeşinin, eski özel kalem müdürünün yurt dışında vergi cennetlerinde bir şirkete milyonlarca dolar para gönderdiklerini biliyor musun?" şeklinde sözler sarf ettiğini belirtti.

Kılıçdaroğlu'nun, "Sevgili Erdoğan güzel konuşuyorsun, halkı etkiliyorsun, bütün değerleriyle oynuyorsun, bütün değerlerini siyasallaştırıyorsun, iktidarda kalmak için her türlü yola başvuruyorsun. Ben sana son derece basit bir soru soracağım dedim. Senin çocuklarının yurt dışı hesaplarına gönderdiği milyonlarca dolar para var mı?" şeklinde ifadeler kullandığını aktaran Özel, internet ortamında paylaşılan, kimliği belirsiz kişilerce oluşturulmuş gerçekliği bulunmayan belgelerin müvekkilleriyle ilişkilendirilerek iftirada bulunulduğuna dikkati çekti.

Kılıçdaroğlu'nun müvekkillerine hakaret ettiğini vurgulayan Özel, dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:

"Davalı sanki bahsettiği astronomik rakamlar ve şirketler gerçekmişçesine hesap sormaya kalkışmakta, müvekkillerimden, sadece kendisinin bahsettiği hayali şirketler, yatırımlar ve büyük meblağlar hakkında açıklama yapmasını istemektedir. Tamamıyla müvekkillerimi yıpratma amaçlı siyasi çıkar güden bu iftira içerikli iddialar davalının hayal mahsulü olmakla birlikte CHP grup toplantısında ve milyonların huzurunda söylendiğinden, davalı bu durumun getirdiği hukuki yükümlülüklere katlanmak mecburiyetindedir. Hukukumuza göre iddia sahibi suç isnadında bulunuyorsa bunu kanıtlamak zorundadır. Bu durumda Davalı, müvekkilimin hangi çocuğunun, hangi kardeşinin, hangi dünürünün nereye kaç milyon dolar transfer ettiğini, para akışının nasıl gerçekleştiğini belgeleriyle ispat etmek zorundadır. Davalı Kılıçdaroğlu'na anlatır gibi soruyoruz, 'Hangi Şirkete veya şahsa milyonlarca dolar aktarılmış? Müvekkilim Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın hangi çocuğu, hangi kardeşi, hangi dünürü nereye kaç milyon dolar aktarmış?"

Bu sözlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çocukları, kardeşi ve dünürlerini hedef alan küçük düşürücü, aşağılayıcı, gerçek dışı ithamlar ve hakaretler içerdiğini vurgulayan Özel, Kılıçdaroğlu'ndan toplamda 1 milyon 500 bin liralık manevi tazminat talep etti.

Başvuruda, Erdoğan adına 500 bin lira, çocukları ve diğer yakınları için de toplam 1 milyon lira manevi tazminat istendi.



Muhabir: Kemal Karadağ, Barış Gündoğan