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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletin onuruyla oynanmasına asla izin vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne şahsımıza ne Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal'e dil uzatılmasına asla müsaade etmeyiz. Hele hele bu aziz milletin onuruyla oynanmasına asla izin vermeyeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletin onuruyla oynanmasına asla izin vermeyeceğiz

BALIKESİR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Son NATO skandalında olduğu gibi Türkiye'nin hak ve hukukunu koruma noktasındaki kararlılığı, artık birilerini kendilerine çekidüzen vermek zorunda bırakıyor." dedi.

Erdoğan, "Ne şahsımıza ne Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal'e ne ordumuza ne de bu ülkenin başka herhangi bir değerine dil uzatılmasına asla müsaade etmeyiz. Hele hele bu aziz milletin onuruyla oynanmasına asla izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Çok kritik kararlar aldık"

Soçi'deki üçlü zirveye ilişkin değerlendirmede bulunan Erdoğan, "Üç lider olarak, Suriye'deki insani dramı sonlandırmaya yönelik gerçekten çok kritik kararlar aldık. İnşallah yakında bu kararların olumlu yansımalarını sahada daha belirgin şekilde görmeye başlayacağız. Tabii belki 15 günde bir, ayda bir de bizim bu bir araya gelişimiz devam edecek." diye konuştu.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Tüm dünya Soçi'deki toplantıda umut, istikrar, barış ve bir gelecek gördü. Suriyeli kardeşlerimiz Soçi'deki toplantıda yıllar sonra vatanlarına geri dönme ihtimalini gördü. Peki bizim anamuhalefet ne gördü? Sandalye gördü, sandalye. Tarihi Soçi zirvesinde CHP'yi ilgilendiren tek şey kazayla devrilen bir sandalye oldu."


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CumhurbaşkanıRecep Tayyip ErdoğanTürkiye
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