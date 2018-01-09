Cumhurbaşkanı Erdoğan THY yurt dışı temsilcileriyle buluştu

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Hava Yollarının bu yıl 33 milyonu iç hatlar, 41 milyonu da dış hatlar olmak üzere toplam 74 milyon yolcu ile 1,3 milyon ton kargo taşımayı ve 11,8 milyar dolar gelir elde etmeyi hedeflediğini bildirdi.

Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde, THY yurt dışı temsilcilerini kabul etti.

Erdoğan, konuşmasına "Ülkemizin 'bayrak taşıyıcı havayolu şirketi' Türk Hava Yolarımızın, yurt dışında temsilciliklerinde görev yapan sizlerle bir araya gelmenin memnuniyeti içindeyim." diyerek başladı.

Türkiye'nin gelişme ve büyüme tarihi ile Türk Hava Yollarının tarihinin birbiriyle paralel olduğuna işaret eden Erdoğan, 1933 yılında 5 uçakla hizmet vermeye başlayan THY'nin, 1982'de 27 uçağa, 2002'de de 66 uçağa ve 103 uçuş noktasına ancak ulaşabildiğini söyledi.

Erdoğan, en büyük atılımlarını son 15 yılda yapan THY'nin bugün 331 uçakla ve çok daha büyük hedeflere ulaşmak suretiyle dünyada bu sektörde olanları kendine hayran bıraktığını ifade etti.

Bugün dünyanın 120 farklı ülkesindeki 300 havalimanına sefer düzenleyen THY'nin, "dünyanın en çok noktaya uçan şirketi" unvanına sahip olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Bir numara. 2005-2015 yılları arasında 12 milyar dolar değerinde 196 uçağı bünyesine katan, 2016 yılında 3 milyar dolarlık bir yatırımla hamlesini devam ettiren şirketimizin önümüzdeki yıl hedefi de büyüktür. Zaten aralık, özellikle Türk Hava Yollarının tarihinde bir rekordur. Bu çok çok önemli. İnşallah önümüzdeki aylar bunun çok daha farklı olacağının müjdesini veriyor." diye konuştu.

- "20+5 uçaklık bir siparişin ön anlaşmasını imzaladık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, en son gerçekleştirdiği Fransa ziyaretini anımsatarak, "Airbus firmasından geniş gövdeli 20+5 uçaklık bir siparişin ön anlaşmasının imzalanmasına Sayın Macron ile birlikte şahitlik ettik. Uçak filomuzu tek bir markaya bağlı kılmadan, dengeli olarak büyütmeyi sürdüreceğiz. Bu tabii bizim biraz da rekabet anlayışımızın nereden nereye geldiğini göstermesi bakımından önem arz ediyor." dedi.

Şirketin 2018 yılı için 33 milyonu iç hatlar, 41 milyonu dış hatlar olmak üzere toplam 74 milyon yolcu ile 1,3 milyon ton kargo taşımayı ve 11,8 milyar dolar gelir elde etmeyi hedeflediğini bildiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Özellikle İstanbul'da inşası süren yeni havalimanımızın hizmete girmesiyle Türk Hava Yollarının önüne çok daha büyük fırsatlar çıkacaktır. Eskiden otobüslerin, kamyonların, bıçkın şoförlerin kullandığı otomobillerin arkasına 'rakibim Türk Hava Yolları' yazardı. Bir de çocukluğumu şöyle hatırlıyorum, uçak sesi duyacağımız zaman mahallede sırt üstü yatar, uçağın geçişini izlerdik. Nereden nereye.

Şirketimiz, hava yolu taşımacılığını öyle bir hale getirdi ki artık sırt üstü yatmaya filan gerek kalmadı, zira şimdi otobüslerden ucuz fiyatlarla uçaklarımız yolcu taşıyor, buraya geldik. Tüm vatandaşlarımız için mümkün hale geldi. Benim bir sözüm var, 'artık burayı havayolu olmaktan çıkartıp, halkın yolu haline getirdik.' Bu rekabeti kazandığımız için hedefler de büyümeye başladı."

- "Kollarını sıvamaları tavsiyesinde' bulunmak istiyorum"

Erdoğan, THY'nin ambleminin turnayı temsil ettiğine değinerek, "O güzel türkümüzde ne diyor, 'Allı turnam bizim ele varırsan şeker söyle, kaymak söyle, bal söyle. Eğer bizi sual eden olursa boynu bükük, benzi soluk yar söyle.' Türk Hava Yolları sayesinde artık hiç kimsenin boynu bükük kalmıyor, çünkü herkes sevdiklerine kolayca ulaşabiliyor." ifadesini kullandı.

Türk Hava Yollarının artık dünyanın en büyük havayolu şirketleriyle rekabet ettiğini, hatta bazılarının da rekabette geri kaldıkları için yarıştan çekildiklerine vurgu yapan Erdoğan, "Şimdi yeni havalimanımızla birlikte Türk Hava Yollarının rekabet gücü ve buna bağlı olarak iş modeli, işletme anlayışı, hizmet kalitesi daha da yükselecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, şirketin 2023 hedeflerine ulaşacağına inandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Burada, şirket yönetimine 2053 vizyonu için 'kollarını sıvamaları tavsiyesinde' özellikle bulunmak istiyorum. Çünkü havayolu yatırımları hem finansman hem filo hem de teknik altyapı, bunlar biz de olan şeyler değildi ama şimdi var, hem insan kaynağı açısından uzun vadeli planlara göre çalışmayı gerektiriyor. Bugünden harekete geçmezsek 2053'ü hakkıyla değerlendiremeyiz.

Yeni havalimanıyla ilk hedefimiz, dünyanın en uç noktasına uçuş yapan Türk Hava Yollarımızı, dünyanın en büyük filosuna sahip uçak şirketi haline de getirmektir. Yani bizim artık uçaklarımız eskal yapmadan, işte o en uzun destinasyon neresiyse biz oraya ulaşmalıyız."

THY'nin şirket toplantısı için Antalya'ya gideceğini öğrendiğini ve Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı ile yaptığı kısa konuşmayı aktaran Erdoğan, "Az önce, Antalya'ya kaç uçakla gidiyorsunuz?' dedim. 'İki tane 777 ile gidiyoruz.' dedi. Bakın, 777 ile önce işe sizden başlıyor. Kendi ekibini 777 ile gezdirmeyen, getirip götürmeyen bir Türk Hava Yollarından da bir şey olmaz." dedi.

(Sürecek)