Cumhurbaşkanı Erdoğan Tire'de

İZMİR (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bize dokunan hesabını iyi yapsın, dersini alır. Canımız acıyor farkındayız ama onlara da gereğini yaparız." dedi.

Erdoğan, İzmir'in Tire ilçesinde, SÜTAŞ'ın Entegre Tesislerinin açılış töreni öncesi vatandaşlara hitap etti.

Alandaki vatandaşların, "Dik dur eğilme, bu millet seninle" tezahüratları üzerine Erdoğan, "Hiç endişeniz olmasın, evelallah biz bugüne kadar hiçbir gücün karşısında eğilmedik, sadece Rabbimizin karşısında, huzurunda rükuya eğiliriz, başka yok." diye konuştu.

Tire'nin açılacak eserle farklı bir geleceğe yürüyeceğine inandığını dile getiren Erdoğan, "Bugün, önce Egegaz'ın ilave tesislerinin açılışını yaptık ve ondan sonra yine ayrıca FSRU tesisinin açılışını yaptık. Şimdi de SÜTAŞ'ın Tire'deki bu dev tesisinin açılışını yapıyoruz." dedi.

- "İstedikleri kadar terör estirsinler, bu milleti bölemeyecekler"

Erdoğan, SÜTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz ve ekibine teşekkür ederek "İnanıyorum ki SÜTAŞ'ı bundan böyle sadece reklamlarda izlemekle kalmayacağız, reklamlarda izlerken Tire'yi de izleyeceğiz. Bu tabii önemli bir gelecek fakat bütün bunlarla birlikte Tire'nin böyle dev bir yatırım için seçilmiş olması manidardır. Bu çiftçimizin, bu hayvancılıkla uğraşan tüm vatandaşlarımın emeklerinin değerlendirilmesine yönelik bir adımdır. Bundan dolayı hakikaten burada emeğin karşılığını bulmuş olması bizim için bir iftihar vesilesidir. Çok daha önemlisi, son zamanlarda cereyan etmekte olan terör belasına karşı durmak var mı? Yola devam ediyor muyuz? İstedikleri kadar terör estirsinler, bu milleti bölemeyecekler." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul ve Kayseri'de düzenlenen terör saldırılarında şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileyen Erdoğan, Ankara'da suikaste kurban giden Rusya büyükelçisine de rahmet temennisinde bulundu.

- "Bunlar ne akılsız adam"

Suriye'nin El-Bab bölgesinde 16 şehit verildiğini anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Biz ne diyoruz, 'Biz bir ölürüz bin diriliriz.' İşte El-Bab'ta ne oldu, bini aşkın DEAŞ'lı orada öldürüldü. Şimdi bazıları akıl veriyor, 'Bizim' diyor, 'Suriye'de ne işimiz var? Dünyayı biz mi kurtaracağız?' Bizim dünyayı kurtarmak gibi bir derdimiz yok ama benim Kilisime, benim Gaziantebime saldıranlarla hesabım var. Bunlar ne akılsız adam. 56 tane benim vatandaşım Gaziantep'te şehit ediliyor, utanmadan, sıkılmadan 'dünyayı biz mi kurtaracağız?' diyor. Biz sabır, sabır, sabır dedik en sonunda girmek zorunda kaldık. Şu anda da işte El-Bab'a kadar inmiş vaziyetteyiz. Silahlı kuvvetlerimiz Özgür Suriye Ordusu ile birlikte orada çalışmaları sürdürüyor.

Diyorlar ki, 'bu işin diplomatik yanının olması lazım.' Olmadığını kim söylüyor sana, biz çevrede koalisyon güçleriyle beraberiz, çalışıyoruz, Rusya ile aynı şekilde, İran ile aynı şekilde. Bütün bunlarla görüşmek suretiyle bir taraftan da bunu yapıyoruz. Aynı şekilde Suudi Arabistan, aynı şekilde Katar, bütün bunlarla görüşerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bize kimse diplomasi dersi vermesin, biz dersimizi iyi biliyoruz. Bundan sonraki süreçte de aynı kararlılıkla yola devam edeceğiz, zira bize dokunan hesabını iyi yapsın, dersini alır. Canımız acıyor, farkındayız ama onlara da gereğini yaparız."

SÜTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz'ın, kendisine "Aynı tesisten Bingöl'de de bir tane yapma" sözü verdiğini ifade eden Erdoğan'a, Yılmaz, "Hazırım, bekliyorum" karşılığını verdi. Bunun üzerine Erdoğan, "Allah razı olsun. 'Hazırım' diyor, 'Bingöl'de de benzer yatırımı yapacağız' diyor. Durmak yok yola devam." dedi.