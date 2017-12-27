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Cumhurbaşkanı Erdoğan Tunus'ta

- Erdoğan'a, Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi tarafından devlet nişanı takdim edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Tunus'ta

TUNUS (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi tarafından devlet nişanı takdim edildi.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, iki lider ortak basın toplantısı düzenledi.

Daha sonra Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi tarafından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a devlet nişanı verildi.

Ardından Sibsi, Cumhurbaşkanı Erdoğan onuruna resmi yemek verdi. Yemeğe, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi'nin eşi Şazliye Kaid es-Sibsi de katıldı.

Erdoğan ve Sibsi, Tunus Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki tabloları bir süre inceledi.

Öte yandan, baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından aile fotoğrafı çekildi.

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