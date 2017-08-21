Cumhurbaşkanı Erdoğan Ürdün'den ayrıldı

AMMAN (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "ANA" ile saat 18.30'da Ürdün'ün başkenti Amman'dan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Queen Alia Uluslararası Havalimanı'ndan, Devlet Bakanı Bisher Khasawneh, Ürdün’ün Ankara Büyükelçisi Emced el-Adayele, Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz, diğer ilgililer ile büyükelçilik personeli tarafından uğurlandı.

Erdoğan ile birlikte Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan da Amman'dan ayrıldı.