Cumhurbaşkanı Erdoğan Ürdün'e geldi

AMMAN (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "ANA" ile saat 14.00'te Ürdün'ün başkenti Amman'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Queen Alia Uluslararası Havalimanı'na gelişinde Devlet Bakanı Bisher Khasawneh, Ürdün'ün Ankara Büyükelçisi Emced el-Adayele, Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz, diğer ilgililer ile büyükelçilik personeli tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da Amman'a geldi.