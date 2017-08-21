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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ürdün'e gitti

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Ürdün'e gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ürdün'e gitti

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Ürdün'e gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nden TBMM Başkanı İsmail Kahraman, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ile bazı ilgililer uğurladı.

Özel uçak "ANA" ile saat 11.50'de hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da Ürdün'e gitti.

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