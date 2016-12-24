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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin telefonda görüştü

- Telefon görüşmesinde Suriye meselesi ve Ankara'da bir suikast sonucu hayatını kaybeden Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov konuşuldu - Görüşmede, Halep'teki tahliye işlemlerinin ortak çabalar neticesinde gerçekleştirilmesi de ele alınırken, ateşkesi Suriye geneline yayma konusunda birlikte çalışmanın önemi vurgulandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin telefonda görüştü

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İzmir'den İstanbul'a hareketinden önce, Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, telefon görüşmesinde Suriye meselesi ve Ankara'da bir suikast sonucu hayatını kaybeden Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov konuşuldu.

Halep'teki tahliye işlemlerinin ortak çabalar neticesinde gerçekleştirilmesinden memnuniyet duyduklarını dile getiren iki lider, ateşkesi Suriye geneline yayma konusunda birlikte çalışmanın önemini vurguladılar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Federasyonu Başkanı Putin, Karlov suikastını aydınlatmaya yönelik soruşturmada işbirliğinden memnuniyet duyduklarını belirttiler.


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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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