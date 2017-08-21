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Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün'deki temaslarını tamamlayarak özel uçak "ANA" ile saat 19.55'te Ankara'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün'deki temaslarını tamamlayarak özel uçak "ANA" ile saat 19.55'te Ankara'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'nda TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ile diğer yetkililer karşıladı.

Erdoğan ile birlikte Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan da Ankara'ya geldi.

Muhabir: Muhammed Ali Toruntay

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