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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zarifoğlu ile Karakoç'u andı

- Erdoğan: - "Edebiyatımızın iki büyük ve kıymetli ismi Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç'u vefatlarının yıl dönümünde rahmet ve saygıyla yad ediyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zarifoğlu ile Karakoç'u andı

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Edebiyatımızın iki büyük ve kıymetli ismi Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç'u vefatlarının yıl dönümünde rahmet ve saygıyla yad ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, şair Zarifoğlu ve Karakoç'un vefatlarının yıl dönümü dolayısıyla bir açıklama yaptı.

Erdoğan, "Edebiyatımızın iki büyük ve kıymetli ismi Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç'u vefatlarının yıl dönümünde rahmet ve saygıyla yad ediyorum." ifadesini kullandı.

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Abdurrahim KarakoçCahit ZarifoğluCumhurbaşkanı ErdoğanTwitter
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