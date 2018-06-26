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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en çok oy Bağcılar'dan çıktı

- AK Parti, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilliği Seçimi'nde resmi olmayan sonuçlarına göre Bağcılar'da en çok oy alan parti oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en çok oy Bağcılar'dan çıktı

İSTANBUL - AK Parti, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilliği Seçimi'nin resmi olmayan sonuçlarına göre Bağcılar'da en çok oy alan parti oldu.

Bağcılar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, geçen seçimlere göre ilçede nüfusun azalmasına rağmen AK Parti'nin oyları arttı.

İstanbul İl Seçim Kurulu'nun açıkladığı geçici seçim sonuçlarına göre bin 359 sandıkta oy kullanan 506 bin 91 kişiden 225 bin 511'nin tercihi AK Parti oldu. Seçmenlerin, 66 bin 247'si HDP, 64 bin 541'i CHP, 44 bin 383'ü MHP, 26 bin 328'i İYİ Parti, 7 bin 65'i Saadet Partisi, bin 85'i HÜDAPAR'a oy verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilçede en çok verilen aday oldu. Erdoğan'a ilçede 267 bin 253 oy verildi. İlçede Muharrem İnce 93 bin 275 oy, Selahattin Demirtaş 52 bin 312 oy, Meral Akşener 17 bin 569 oy aldı.

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Anahtar Kelimeler:
AK PARTİBağcılar
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