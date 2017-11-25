Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akbudak'a tebrik

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Burhan Akbudak'ı kutladı.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Akbudak'a tebrik telgrafı gönderdi.
Polonya'nın Bydgoszcz kentinde düzenlenen şampiyonada 80 kiloda mindere çıkan milli sporcu Akbudak, finalde karşılaştığı Gürcü Lasha Gobadze'yi 2-1 yenerek, dünya şampiyonluğunu kazandı.
Muhabir: İlkay Güder