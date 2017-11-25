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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirhan'a tebrik

- Erdoğan, Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Demirhan'ı kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirhan'a tebrik

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Evin Demirhan'ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Demirhan'a tebrik telgrafı gönderdi.

Polonya'nın Bydgoszcz kentinde düzenlenen şampiyonada, 48 kiloda mindere çıkan Demirhan, 4-4 sona eren mücadelede Hindistanlı Ritu Ritu'yu puan averajıyla mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.

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