Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hakkari Valiliği'ne ziyaret

HAKKARİ (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari Valiliği'ni ziyaret etti.

AK Parti Hakkari İl Başkanlığı kongresinin ardından Valilik önünde, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epçim, vali yardımcıları, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, kaymakamlar ile öğrencilerin çiçekle karşıladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklara oyuncak ve satranç takımı hediye etti.

Vali Cüneyit Orhan Toprak ve diğer ilgililerle bir süre görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, Valilik ziyaretinin ardından yol kenarında kendisini bekleyen ve "Hakkari sizinle gurur duyuyor" sloganları atan vatandaşları selamladı.