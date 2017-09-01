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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan huduttaki Mehmetçiğe bayram tebriği

- Milli Savunma Bakanı Canikli, incelemelerde bulunduğu bin 990 rakımlı Namazdağı Üs Bölgesi'nden telefonla Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü - 23'üncü Tümen Komutanı Tümgeneral Tarakcı ile de konuşan Erdoğan, hudutta görev yapan Mehmetçik'in Kurban Bayramı'nı kutladı, operasyonlarda başarı diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan huduttaki Mehmetçiğe bayram tebriği

ŞIRNAK (AA) - Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin, bin 990 rakımlı Namazdağı Üs Bölgesi'nden telefonla görüştüğü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hudutta görev yapan Mehmetçik'in Kurban Bayramı'nı kutladı, terörle mücadele operasyonlarında başarı diledi.

Canikli, Kurban Bayramı'nı kutlamak ve askeri birliklerde incelemelerde bulunmak üzere geldiği Şırnak'ta temaslarını sürdürüyor.

Namazdağı Üs Bölgesi'nde terörle mücadele operasyonları kapsamında Fırtına obüsleri ile yapılan atışları takip eden, Mehmetçik'le bayramlaşan Bakan Canikli, buradan telefonla Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de görüştü.

Şırnak'taki incelemelerine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi veren ve Erdoğan'ın bayramını tebrik eden Bakan Canikli, telefonu 23'üncü Tümen Komutanı Tümgeneral Veli Tarakcı'ya da verdi.

Tarakcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayramını kutlayarak "Milletimizin emrinde 24 saat bu vatanı, topraklarımızı bekleyemeye devam edeceğiz. Hiçbir endişeniz olmasın, gözünüz arkada kalmasın" ifadelerini kullandı.

Tümgeneral Tarakcı ve sınırda görev yapan Mehmetçik'in bayramını kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, askerlere terörle mücadele operasyonlarında başarı diledi.


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